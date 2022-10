Am Dienstag startet die Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH mit den Untersuchungen der geologischen Schichten mittels 3D-Seismik. Bei der Generalprobe am Montag im Bereich Rohrbach, Insheim, Impflingen und südlich des Ebenbergs wurden die Parameter für die Messungen überprüft. Der Oberrheingraben ist bekannt für seine reichen Lithium-Vorkommen. Die möchte Vulcan über das Thermalwasser anzapfen.

Die seismischen Sondierungen zählen zur ersten von fünf Phasen bei der Suche nach einem möglichen Standort für eine Bohrung. In den nächsten zwei Wochen fahren drei weiße Vibro-Trucks in Nord-Süd-Richtung durch die Gemarkungen von Landau, Herxheim, Rohrbach, Insheim, Offenbach, Billigheim-Ingenheim und Erlenbach. Die 20-Tonner haben auffällig große und breite Reifen. Darüber wird der Druck verteilt, damit der Boden unbeschadet bleibt.

Der Boden vibriert

Im freien Feld halten die Trucks alle 50 Meter an. Der Fahrer senkt die Rüttelplatte auf den Boden ab. Sie sendet jeweils rund 40 Sekunden lang Schallwellen in den Untergrund, was im direkten Umfeld des Fahrzeugs zu spüren ist. Zum Teil sind die Messpunkte auch in den Ortschaften, wie Vulcan-Regionalleiterin Sarah Herfurth und Pressesprecherin Mareike Inhoff erläutern. Die Daten werden nach Karlsruhe übertragen.

Anfang des Jahres 2023 sollen die Auswertungen vorliegen. Sind sie erfolgversprechend, beginnt die Suche des Unternehmens nach einem Grundstück, auf dem gebohrt werden kann. Laut Herfurth plant Vulcan, das Wasser von diesem Standort ins Kraftwerk Insheim zu leiten oder zu transportieren, wo es weiterverarbeitet werden soll.

Die Geothermie ist in der Region nicht unumstritten.