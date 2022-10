Feste muss man feiern, wie sie fallen. Nicht ein jahr später. Das Land sollte den Rheinland-Pfalz-Tag nicht verschieben, sondern neu vergeben.

Dass das Land sein Landesfest künftig seltener feiern will, muss man akzeptieren. Es ist jedoch befremdlich, dass es einmal gemachte Zusagen nachträglich ändert und das Landesfest, das aus Anlass des Stadtjubiläums 2024 in Landau gefeiert werden sollte, auf das Nach-Jubiläumsjahr schieben will. Das ist nicht sinnvoll. Landau sollte seine Bewerbung zurückziehen und Mainz neue Bewerbungen erbitten. Das hat nichts mit beleidigter Leberwurst zu tun, und Landau hat auch keinen Grund, dem Land böse zu sein, das die Stadt in den vergangenen Jahren stark gefördert hat. Aber es ist Unsinn, ein Jubiläum nachzufeiern. Das Landesfest war erst 2019 in der Südpfalz, und es gibt vielleicht andere Kommunen, bei denen 2025 ein aktueller Feieranlass besteht.