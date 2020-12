Ein 18-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag auf der K 58 bei Burrweiler die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der junge Erwachsene beim vorherrschenden Nieselregen nicht mit Straßenglätte gerechnet, weshalb er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, eine abgesenkte Schutzplanke überfuhr und auf einem Forstweg zum Stehen kam. Der 18-Jährige und sein Beifahrer, die in Richtung Modenbachtal unterwegs waren, blieben unverletzt. Die Schäden am Unterboden des Fahrzeugs und an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Der junge Mann, ein Fahranfänger, muss nun ein Aufbauseminar besuchen, um für solche Situationen künftig sensibilisiert zu sein.