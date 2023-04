Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vogelbacher – der Name steht in der Südpfalz für Öfen und Edel-Grills. Das Betreiberpaar hat seinen Laden in der Landauer Theaterstraße vor Kurzem aufgegeben. Altersbedingt. Über das Geschäft mit dem Feuer.

Grillen gehört zum deutschen Sommeralltag wie der Glühwein zur Weihnachtszeit, und inzwischen werden Steaks ja nicht mehr nur mit Dreibein über Holzkohle gebrutzelt. Gasgrill,