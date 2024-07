Mit Spanien gegen England endet die Fußball-Europameisterschaft, und damit auch das größte Public Viewing in der Pfalz. Doch schon stehen andere Akteure in den Startlöchern.

Der Eventschmiede Gerach bleiben wenige Tage für den Umbau für zwei Festivals, die am kommenden Wochenende auf dem neuen Messegelände über die Bühne gehen. Wie Veranstalter Timo Gerach berichtet, werden die Biertischgarnituren vor der fast 50 Meter breiten Bühne weggeräumt. Diese bekommt noch einen Steg in den Zuschauerbereich, der ebenso wie der vorhandene Strandbereich mit Sand aufgefüllt und mit Palmen dekoriert wird. Der VIP-Bereich mit Loungemöbeln bleibt unverändert.

„Wir werden ganz viel mit Pyrotechnik arbeiten“, kündigt Gerach weiter an. Er ist sicher, dass die Leute nicht nur Lust auf Fußball haben, sondern auch zum Musikhören und Partymachen kommen. Die Wetterprognose sei gut, „der Vorverkauf boomt“, so Gerach. Bei beiden Festivals seien bereits jeweils rund 3000 Tickets weggegangen. Die gibt es online, aber auch noch an der Tageskasse. Auf dem gesamten Gelände kann bargeldlos bezahlt werden, oder mit der vor Ort erhältlichen eigenen Währung Beach-Taler. Was davon übrig bleibt, kann am Ende des Festivaltages wieder zurückgetauscht werden.

150 Leute Personal

Der personelle Aufwand ist hoch: Das Team beim Public Viewing war schon 92 Köpfe stark, mit Technik und Security werden es an den Festivaltagen 150 sein. Personal für Sicherheit gehört zum Konzept und ist Pflicht, aber Gerach erwartet nicht, dass es zum Einsatz kommt. Die Stimmung sei bisher absolut friedlich gewesen, es habe keine Zwischenfälle gegeben.

Das Programm für beide Tage steht. Beim La Fiesta mit Partykrachern am Freitag, 19. Juli, öffnen sich die Tore um 14.30 Uhr zur Musik von DJ Danny Malle (Danny Gerstle), der auch in den Umbaupausen die Stimmung hochhalten soll. Das Programm ist eng getaktet mit Markus Becker, Frenzy, Schürze, Loona, Julian Sommer, Tobee, Carolina, Tim Toupet, Almklausi und Mia , die bis kurz vor Mitternacht auftritt. Beim Tropical Beach am Samstag, 20. Juli, dreht sich alles um House und Electro-Musik. Ab 13.30 Uhr und bis Mitternacht stehen der Nachwuchskünstler Marshell, Klingande, Steve Norton, Gestört aber Geil, DJ Olde und Fast Boy auf der Bühne.

Gerach weiß von Besuchern, die beide Festivals durchfeiern. Der Einzugskreis reiche weit über die Pfalz hinaus, von Baden-Württemberg über das Saarland bis Nordrhein-Westfalen. Das Strandgefühl sei einzigartig und es habe sich rumgesprochen, „dass wir das sehr detailverliebt machen“, so Gerach.

Kartenverlosung

Der Veranstalter stellt der RHEINPFALZ zwölf Eintrittskarten zur Verfügung, dreimal zwei für Freitag und dreimal zwei für Samstag. Wer dabei sein möchte, schickt bitte eine E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Wir wollen die Wohnorte der beiden regionalen Stars wissen, die beim La Fiesta auftreten, DJ Danny Malle und Markus Becker. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10 Uhr. Die Karten werden unter den richtigen Einsendern verlost. Wir brauchen Namen und Anschrift und die Angabe, zu welchem Festival Sie möchten.