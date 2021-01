„Heimat“ definiert jeder ganz unterschiedlich. Das ist auch das Ergebnis des Fotoprojekts der Tagesgruppe 2 in der Jakob-Reeb-Schule im Jugendwerk in Queichheim. Die Jugendlichen haben Postkarten anzubieten.

Die Fotografin Klara Ventz, Lehrerin an der Förderschule mit dem Schwerpunkt Sozialemotionale Entwicklung, hat mit Schülern der 7. bis 9. Klasse „Heimat“ thematisiert. „So unterschiedlich wir alle sind, so unterschiedlich nehmen wir auch unsere Heimat Landau wahr“, schreibt sie der Redaktion.

Die jungen Leute haben fotografiert, was sie in ihrer Heimat an großen und kleinen Seiten entdeckt haben. Jetzt verkaufen sie ihre Bilder als Postkarten und Poster gegen einen Spendenbeitrag für die Abschlussfahrt.

Die Jungs selbst fassen es so zusammen: „Wir sind acht Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren im Jugendwerk Landau. Wir haben am 17. Dezember 2020 mit dem Fotoprojekt Heimat angefangen. Wir haben in der Innenstadt in Landau fotografiert. Was wir fotografiert haben: Flüsse, Statuen, Vögel, Natur, Dinge, die wir wahrnehmen. Unser Ziel ist es, verschiedene Sichtweisen von Heimat zu zeigen.“

