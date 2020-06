Die Polizei hat am Freitagabend einen 52-Jährigen auf einem Parkplatz an der B 10 unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, verhielt sich der Mann auffällig, ein Zeuge hat die Polizei gerufen. Als diese eintrafen, wollte er gerade wieder auf die Bundesstraße auffahren. Bei einer Kontrolle wurden keine Anzeichen auf Alkoholkonsum gefunden, dafür haben die Polizisten aber Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Ein Schnelltest reagierte positiv auf mehrere Betäubungsmittelarten. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Deutsche keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Auf den 52-Jährigen kommt neben einem Bußgeld und Fahrverbot auch ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu.