Die Vorbereitungen für die Varieté-Show im Landauer Gloria-Kulturpalast laufen auf Hochtouren. Im außergewöhnlichen Ambiente wird auch schon fleißig geprobt. Laura Erny verspricht in ihrem Palais über drei Stunden atemberaubende Akrobatik, anmutenden Tanz und bewegende Welthits.

Statt in einem Zelt auf dem neuen Messegelände geht das Programm diesmal im großen Saal des ehemaligen Gloria-Kinos über die Bühne. Betreiber Peter Karl war für die Idee sofort zu haben. Der große Saal wird derzeit aufwendig umgestaltet, um ein glanzvolles Dinner&Show-Programm zu präsentieren, wie Sprecher Thorsten Kornmann mitteilt. Auch die Künstler stehen in den Startlöchern.

Von außen ist es längst deutlich zu erkennen. Von der Tür aus strahlt eine Tänzerin den Passanten entgegen. Bewegte Bilder und Plakate in der Glasvitrine verbreiten Vorfreude auf die bevorstehende Show.

Küche im kleinen Saal

Drinnen wird eine topmoderne Showbühne errichtet, die technisch ausgefeilte LED-Wand wird montiert, Tische und Stühle werden aufgestellt. Alles wird auf Hochglanz poliert. Einer der beiden kleineren Säle wird zur Restaurantküche auf Zeit umgebaut. Hier entsteht das Reich der beiden Kochprofis Nico Krüger und Daniel Koch. Denn zum Augenschmaus gibt es den Gaumenschmaus – ein viergängiges Menü.

Die Künstlertruppe besteht aus fünf Tänzerinnen des Showballetts, die zusammen mit Produzentin und Choreografin Laura Erny ihre Auftritte proben. Durch das Programm wird Moderatorin Gloria Gray führen. Aerialistin Cara Chapman liebt es zu fliegen, Sänger Juan Ricondo fühlt sich auf der Bühne zu Hause, und Michael Togni sowie Yulia Girda vereinen in ihrem Act ihre Leidenschaft für Akrobatik und fürs Tanzen. Die Togni Brothers zeigen Ikarische Spiele, der „schnellste Jongleur der Welt“ ist Mario Berousek. Skating Phoenix hat die Hochgeschwindigkeits -Rollschuh-Akrobatik drauf, und Sergey Mishchurenko tanzt an einer Pole-Stange in der Luft.

Mit Lüftungsanlage

Für die Shows gilt 2G+. Dies bedeutet, dass zu den geimpften und genesenen Personen bis zu 25 nicht-immunisierte Teilnehmer mit einem tagesaktuellen Antigen-Schnelltest aus einer Teststation teilnehmen können. Aus diesem Grund wird der Impfstatus bei Kartenbestellung abgefragt.

Die Veranstalterin Laura Erny weist darauf hin, dass sie sich nach den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln richtet. Der Gloria-Kulturpalast hat eine moderne Lüftungsanlage.

Info

Spielzeit im Palais in der Industriestraße 3 bis 5 ist vom 23. November bis 31. Dezember. Showbeginn ist 19.30 Uhr, sonn- und feiertags 18 Uhr.

Besucher können zwischen einem klassischen und einem vegetarischen, auf Nachfrage auch einem veganen Menü wählen.