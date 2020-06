In der Nacht zum Samstag ist es auf der B 10, Fahrtrichtung Pirmasens, in Höhe der Abfahrt Annweiler-Queichhambach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei kam um 0.46 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto prallte in die Leitplanken und kam dann zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei behauptetet der Fahrzeugführer, ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz, einem Reh ausgewichen zu sein. Die Beamten stellten bei dem Mann starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest, deshalb wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser Test ergab einen Wert von 1,68 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der 31-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Am Auto entstand Totalschaden, die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 20 Metern beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Die Straße musste im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei gereinigt werden, bevor diese wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.