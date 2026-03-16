Nach einem gefährlichen Wendemanöver mitten auf der Autobahn muss ein 52-jähriger Motorradfahrer mit einem Bußgeld rechnen. Das teilt die Polizei mit. Demnach meldeten Zeugen den Kradfahrer, der am Sonntagnachmittag kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost entgegengesetzt auf dem Standstreifen zurückfuhr. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er habe nach seinem Freund sehen wollen, der wegen eines Defekts zurückgeblieben war. Nach einer entsprechenden Belehrung konnten beide ihre Fahrt fortsetzen.