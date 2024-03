Der Fahrer oder die Fahrerin eines Audi Avant hat bereits am Donnerstag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin auf der Ortsrandstraße Süd-West in Herxheim genötigt und dann Radfahrer gefährdet. Das hat eine Zeugin der Polizei gemeldet.Der Audi sei mehrfach dicht aufgefahren und habe hart abgebremst. Wegen dieses Verhaltens hat die bedrängte Autofahrerin ihn kurz vor dem Kreisel im Süden Herxheims, Richtung Hayna, passieren lassen. Der Audi beschleunigte dann und raste schnurstracks in den Kreisel. Zwei Radfahrer, die bereits im Kreisverkehr unterwegs waren, mussten stark bremsen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.