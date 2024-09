Zwei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von 16.500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend in der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-jähriger Audi-FahrerRichtung Industriestraße unterwegs. Aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich schließlich. Sowohl der junge Mann als auch der 47-jährige Beifahrer konnten sich aus dem verunfallten Wagen befreien. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Audi entstand Totalschaden. Der 18-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.