Was den Busverkehr in den Schulzeiten betrifft, wird es nach Ende der Weihnachtsferien im Kreis Südliche Weinstraße keine Änderungen geben. Auch wenn es landesweit ab dem 4. Januar vorerst nur Fernunterricht geben wird, werden die Mädchen und Jungen zu den gewohnten Zeiten mit den Bussen zur Schule fahren können, wenn sie dort in die Notbetreuung oder zur Abiturprüfung müssen. Darauf weist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Allerdings werden die Busse, die zur Senkung des Ansteckungsrisikos zusätzlich auf stark frequentierten Linien eingesetzt werden, erst nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts durch den Landkreis rollen.