Nach dem Abriss der Wirtschaftswege-Brücke über die B 10 im Nußdorfer Weg (unser Bild) hat der Bau einer neuen Brücke begonnen. Dafür ist eine Bauzeit von gut einem Jahr veranschlagt. Sie soll nach Angaben von Projektleiter Thomas Ruppert vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Herbst kommenden Jahres fertig werden. Für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße auf einem 4,1 Kilometer langen Teilstück zwischen der Autobahn und Godramstein müssen vier Brücken ersetzt werden. Zwei stehen schon. Für die vierte Brücke in der Oskar-von-Miller-Straße, die ebenfalls nur für die Landwirtschaft gedacht ist, läuft derzeit die Veröffentlichung. Das heißt, dass Firmen Angebote abgeben können, so Ruppert. Daher gebe es auch noch keinen genauen Termin für den Abriss. Der LBM geht aber davon aus, dass er Mitte/Ende Herbst erfolgen kann. Auch in diesem Fall ist vorgesehen, das Ersatzbauwerk innerhalb etwa eines Jahres zu errichten, also bis Winter 2021/2022.