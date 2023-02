Auch der Ortsverband Landau des Technischen Hilfswerks ist an den Bergungen nach den schweren Erdbeben im Katastrophengebiet in der Türkei beteiligt. Drei Leute sind bereits vor Ort, informierte Florian Feierabend, THW-Beauftragter in Landau. Michael Spellmeyer, der bereits seit Jahren dabei ist, Christoph Weber und Andreas Knöpfler zählen zu den Logistikexperten, das heißt sie werden vor Ort vor allem die Arbeiten im Hintergrund organisieren wie Transporte, Versorgungsgüter und Unterbringung, damit sich die Rettungsteams auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Nicht jedes Mitglied der Truppe kann solche Bergungseinsätze leisten. Derzeit gefragt sind vor allem Mitglieder der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (Seeba) des THW. Sie sind weltweit nach Erdbeben einsetzbar. „Die Leute sind vorbereitet und auch trainiert“, sagte Feierabend. Er berichtete beispielsweise von einer Übung Ende des vergangenen Jahres in Portugal. Das THW in Bad Bergzabern verfügt nicht über Seeba-Kräfte. Im Notfall gilt laut Feierabend: Die Männer und Frauen müssten sechs Stunden nach Alarmierung abreisefertig am Flughafen stehen. Das macht laut Feierabend auch nicht jeder Arbeitgeber mit. Vor Ort habe das THW die Sicherheit der Bergungsteams im Blick. „Aber es geht ja auch um die Eindrücke im Einsatzgebiet“, sagt Feierabend. Schließlich würden nicht nur Lebende geborgen.