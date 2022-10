Die Wintersaison kann kommen: Die Traglufthalle des Tennisclubs Schwarz-Weiß 1896 steht – rund 20 Helfer haben sie am Freitag aufgebaut. Das 9,30 Meter hohe Konstrukt erstreckt sich über zwei Sandplätze. Die drahtseilgestützte Halle wurde mit mehr als 50 Ankern im Boden befestigt. Die aufgespannte Schutzfolie ist doppelt isoliert „und biete somit eine hohe Energieeffizienz“, wie Vorsitzender Wolfgang Getto erklärt. In der neuen Halle wird permanent eine Temperatur von zwölf Grad herrschen – dafür sorgt eine Gasheizung. Das Gebläse läuft ständig, damit der leichte Überdruck im Innern erhalten bleibt. Die Buchung der Plätze erfolgt über ein digitales System, das auch die Lichtanlage regelt. Ein großes Lob lässt der Vorsitzende in Sachen Genehmigungsverfahren der Stadtverwaltung zukommen. Sie habe es letztlich durch ihren Einsatz ermöglicht, dass „der Bau noch vor Beginn der Wintersaison realisiert werden konnte“. Am Montag sollen in der Traglufthalle die ersten Bälle übers Netz fliegen. Die Kosten der Konstruktion belaufen sich auf 185.000 Euro, wovon 40 Prozent vom Land bezuschusst werden, teilt Wolfgang Getto mit.