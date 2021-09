Ab Sonntag tritt im Landkreis Südliche Weinstraße die 3G-Regel in Kraft. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Der Kreis liegt am Freitag den dritten Tag in Folge über dem Inzidenz-Schwellenwert von 35. Nach den Regelungen der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung muss, wer die Innengastronomie oder eine Indoor-Veranstaltung besuchen möchte, künftig geimpft, genesen oder getestet sein. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen. „Die 7-Tage-Inzidenz steigt aktuell landes- und bundesweit. Leider auch an der Südlichen Weinstraße“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU), der weiterhin an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis appelliert, auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten und sich impfen zu lassen: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deswegen sollten alle, denen es möglich ist, sich so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Impfangebot ist kostenlos; derzeit werden zahlreiche niederschwellige Angebote gemacht, sei es durch Sonderimpfaktionen unseres Impfzentrums Landau/Südliche Weinstraße oder auch durch Aktionen des Landes Rheinland-Pfalz. Bitte nutzen Sie dieses Angebot, denn nach wie vor gilt die Impfung als bestes Mittel, die Pandemie zu bekämpfen.“