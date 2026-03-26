Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Kommunalwahl im elsässischen Weißenburg: André Krieger setzt sich durch und wird Bürgermeister. In Haguenau wurde Claude Sturni im Amt bestätigt.

Die Kommunalwahlen in Frankreich gestalteten sich in Weißenburg spannend. Bis zur Schließung der Wahllokale gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der bisherigen Bürgermeisterin Sandra Fischer-Junck und André Krieger (parteilos). Krieger siegte mit 36,2 Prozent und ist damit Bürgermeister von Weißenburg.

Fünf Listen waren zum ersten Wahlgang vor zwei Wochen angetreten. Unter ihnen auch die „Ensemble pour l’avenir“ von Christian Gliech. Gliech war von 2008 bis 2020 Bürgermeister von Weißenburg und musste vor sechs Jahren seinen Platz für Sandra Fischer-Junck räumen. Im ersten Wahlgang erhielt er 22 Prozent der Wählerstimmen. Auch die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) hatte sich mit der Liste „L’élan d’aujourd’hui, la force de demain“ und ihrem Kandidaten Jean-Francois Delanoue Erfolg versprochen. Sie kamen mit 23,22 Prozent im ersten Wahlgang auf den dritten Platz. Vor ihnen lagen André Krieger mit der Liste „Unis dans l’action“ mit 25,32 Prozent und Sandra Fischer-Junck mit ihrer Liste „WAW Plus loin avec vous, pour vous!“.

Hohe Wahlbeteiligung

Es wundert daher nicht, dass in Weißenburg mit 67,61 Prozent eine der höchsten Wahlbeteiligungen im Nordelsass erlangt wurde. Die Bürgerinnen und Bürger hatten zur zweiten Runde am Sonntag die Wahl zwischen vier Listen. Kriegers Liste stellt nun 20 Sitze im Stadtparlament. Sandra Fischer-Junck kam mit 21,08 Prozent auf fünf Sitze, die RN auf 19,38 Prozent (drei Sitze). Christian Gliech sitzt weiter als einziger seiner Liste am Ratstisch (12,65 ).

André Krieger freut sich über den Sieg, denn es war für ihn der dritte Anlauf. Der Wirtschaftsprüfer möchte sich insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung einsetzen, damit junge Menschen in Weißenburg ihre Arbeit finden.

In Haguenau rüttelten vier Gegenkandidaten am Stuhl des unabhängigen Bürgermeisters Claude Sturni. Erst im Januar dieses Jahres hatte sich Sturni, seit 2008 an der Rathausspitze, entschieden, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren. Bereits im ersten Wahlgang holte er 48 Prozent der Wählerstimmen, im zweiten Wahlgang siegte er mit absoluter Mehrheit (51,58). Armand Marx von der Zentrumspartei erhielt 25,55 Prozent, Frédéric Staut von den Linken 12,49 Prozent und Marc Wolff von den Rechten 10,39 Prozent.