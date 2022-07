... Wetter, Wetter. Wer kennt sie nicht, die legendäre Einleitung des leider verstorbenen Komikers Mirco Nontschew für den Wetterbericht bei RTL Samstag Nacht. Die Show lief in den 90ern, bald ist die Erstausstrahlung der ersten Folge 30 Jahre her. Aber wir wollten ja nicht übers Alter, sondern übers Wetter reden. Es ist heiß draußen. Trocken ist es auch. Das kann man einfach mal behaupten, auch ohne einen Experten befragt zu haben. Man könnte meinen, dass es früher anders war. In der Kindheit war jeder Tag mit Schwimmbadwetter ein besonderes Ereignis – nun haben wir zu viel Schwimmbadwetter.

Gut ist das natürlich für die jungen Leute – sofern sie Ferien haben. Sonst geht’s denen nämlich wie uns alten Leuten: Sie sitzen in irgendwelchen Räumen, tun etwas, auf das sie gerade keine Lust haben (weil sie lieber im Schwimmbad hocken und Eis essen würden) und schwitzen dabei. Okay, wir Älteren kriegen Geld für unsere Zeit, die Schüler nicht. Dafür haben die aber auch mehr Ferien. Ach, wir reden schon wieder übers Alter. Zurück zum Wetter: Wie kriegen wir das grundsätzliche Problem gelöst?

Luft einlagern

Hauptsächlich ist ja die Luft um uns herum warm. Nun können wir die Luft nicht loswerden. Also, wir können schon, wollen aber nicht. Aber: Wir können sie tauschen. Nehmen Sie einfach die kalte Luft aus Ihrem Keller und bringen Sie sie nach oben. Im Gegenzug tragen Sie die warme Luft von oben in den Keller und lagern Sie sie ein für den Winter. Da werden einige Menschen sie nämlich brauchen. Diejenigen, die Schwierigkeiten haben werden, ihre Heizkosten zu bezahlen. Denen können sie die eingelagerte warme Luft aus dem Sommer dann vorbeibringen.

Sollten Sie aus überraschenden Gründen die warme Luft in Ihrem Keller im Winter nicht mehr finden, hat ein Landauer eine charmante Lösung parat: Energiepauschale spenden, sofern sie auf das Geld verzichten können. Ist doch auch eine schöne Idee.