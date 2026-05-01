Die Wartezeit bei der Zulassungsstelle ist eine Zumutung. Die Behörde sollte einen Plan B haben, um bei Pannen reagieren zu können.

Aktuell müssen Bürger mehr als drei Wochen auf einen Termin bei der Zulassungsstelle in Landau warten. Das ist eine Zumutung. Niemand in der Kreisverwaltung muss sich angesichts dessen wundern, wenn sich die Leute beschweren.

Die Kreisverwaltung betont, sie könne den Ärger nachvollziehen, verweist jedoch darauf, dass es eine Momentaufnahme sei. Es seien technische Probleme, die sie wie alle anderen Zulassungsstellen im Land aufgrund der derzeitigen Systemumstellung in die Knie zwinge.

Mag sein. Dennoch wirkt es so, als sei die Verwaltung überhaupt nicht in der Lage, auf eine Ausnahmesituation reagieren zu können. Gerade für Abteilungen wie die Zulassungsstelle mit großem Publikumsverkehr sollte es einen Plan B geben. Zudem vermeldete die Behörde erst neulich 50 zusätzliche Stellen.

Mehr Personal – und trotzdem geht auf einmal nichts mehr? Da dürfen Bürger schon die Frage stellen, warum die Verwaltung mit Steuermitteln immer stärker aufgebläht wird, die Leistungsfähigkeit aber nicht spürbar mitwächst.

Durch den Technik-Kollaps in der Kreisverwaltung wird deutlich, wie unflexibel die Zulassungsstelle ist, seitdem sie vom Wursttheken-Prinzip – also Nummer ziehen und warten – auf ein terminbasiertes System umgestellt hat. Natürlich ist der Tagesablauf mit Terminbuchungen nun geregelter als früher, als Bürger teils stundenlang für ihre Kfz-Anmeldung warten mussten.

Aber immerhin konnten sie sich sicher sein, dass ihre Wünsche am Ende des Tages erfüllt werden statt sich wie jetzt wochenlang gedulden zu müssen. Dieses Mal sind es die technischen Probleme, nächstes Mal personelle Ausfälle. Mit bürgerfreundlicher Verwaltung hat das nichts zu tun.