Dass die Landauer Unternehmerin Gabriele Seibel die Petition des Vereins Stadtbild Deutschland zur „Seibel-Ruine“ unterzeichnet hat, wollte ein Leser nicht glauben. Der Mann hat sich am Ostersonntag per Mail gemeldet und auf mehrere Dinge hingewiesen: Bei der Plattform Change.org, auf der die Petition im Netz zu finden ist, „werden nur Vorname, Nachname und eine gültige Mailadresse“ geprüft und ob jemand den Link in der Bestätigungsmail klickt. „Ob Name und Mailadresse zusammengehören, wird dagegen NICHT geprüft“, betont der Leser. Auch der Osterhase habe bereits eine Petition gezeichnet.

Wir verstehen, dass man Probleme haben kann, zu glauben, dass Seibel eine Petition unterzeichnet, die sie selbst auffordert, die Gebäude zeitnah fertigzustellen oder an die Stadt oder an einen Investor zu verkaufen. Hatten wir auch. Deshalb haben wir uns vor Veröffentlichung auch bei dem Vorsitzenden der Regionalgruppe von Stadtbild, Mario Albers, telefonisch versichert, dass es kein Scherz ist. Das Foto, das Albers mit seiner ursprünglichen Mitteilung versandt hatte, haben wir aus Platzgründen in Print nicht verwendet, sondern nur online. Das holen wir hiermit auch nach.