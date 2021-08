Weil gerade die vierte Corona-Welle über Deutschland rollt, wird es im Januar 2022 wieder keinen Ball des Sports geben können. Darauf haben sich die Stadt Landau und das Organisationsteam in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ verständigt. Der Ball des Sports in der Landauer Festhalle zählt regelmäßig weit mehr als 700 Gäste. „So sehr wir es uns auch gewünscht hätten, ein solch enges Miteinander in geschlossenen Räumen werden wir uns in den bevorstehenden Wintermonaten wohl noch nicht wieder leisten können“, bedauert Oberbürgermeister Thomas Hirsch die um ein weiteres Jahr verlängerte Ballpause.