In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Hauptstraße in Birkenhördt an drei Fahrzeugen die rechten Außenspiegel geklaut worden. An einem weiteren Fahrzeug wurde versucht, den Außenspiegel zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die unbekannten Täter möglicherweise dabei gestört und hauten daraufhin ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.