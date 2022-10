In der Nacht von Samstag, 15. Oktober, auf Sonntag, 16. Oktober, haben Unbekannte in der Speyerer Straße in Edesheim an vier geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgeschlagen beziehungsweise abgetreten. Von den Randalierern fehlt bislang jede Spur, wie die Polizei mitteilt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.