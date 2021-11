In die Außenanlage der neu errichteten Kita in der Speyerer Straße in Herxheim werden voraussichtlich 590.000 Euro investiert. Dieser Betrag wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates genannt. Das Vergabeverfahren für die Arbeiten soll nun eingeleitet werden. Die Gesamtkosten des Neubaus sollen rund 4,7 Millionen Euro betragen. Ebenfalls im Gremium beschlossen wurde, für die Umsetzung von Kunst am Bau im Außenbereich der Einrichtung einen zweistufigen, nichtoffenen Wettbewerb mit einem vorgeschalteten offen Bewerberverfahren durchzuführen.