Nach den Sachbeschädigungen an zwei Corona-Teststationen in Landau hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Zeugin sich bei der Polizei gemeldet. Die Frau hatte beobachtet, wie ein 26- und ein 29-Jähriger an der Station auf dem Weißquartierplatz „gewütet“ hatten. Den beiden sei vor der Tat der Zutritt zu einer Kneipe verwehrt worden, weil sie stark betrunken waren, teilt die Polizei weiter mit. Die Personalien wurden festgehalten, das Duo erhielt einen Platzverweis. An der Corona-Station auf dem Weißquartierplatz wurden unter anderem die Umzäunung umgeworfen und die Rollläden an den Containern beschädigt. Bei der Teststation am Stiftsplatz wurden ebenfalls entsprechende Schäden angerichtet. Der Gesamtschaden wird auf circa 2500 Euro beziffert. Die Polizei bittet weitere Zeugen – auch diejenigen, die Hinweise auf die Tat am Stiftsplatz geben können – sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.