Es ist eine wegweisende Entscheidung der EU, auch Atomkraft als grüne Technologie einzustufen. Es entstehen beim Betrieb eines AKW keinerlei klimafeindlichen Gase, im Prinzip wird nur Wasser erwärmt. So ein Atomkraftwerk ist also eigentlich nichts anderes als ein großer Wasserkocher. Sie sind auch sicherer als die Geräte, die sich fast in jedem Haushalt befinden. Oder haben Sie jemals gehört, dass sich ein Kleinkind an dem Ausfluss eines Kraftwerks verbrüht hat? Sehen Sie! Wer etwasanderesbehauptet, lügt entweder oder will, dass wir alle im gasarmen, kalten Winter sterben.

Etwas besseres als das grüne Label für Atomenergie hätte unserem Landau nicht passieren können. Wir haben eine Stadtratsmehrheit der Grünen und massig freie Flächen. Man könnte durch den Bau eines Kraftwerks auch Problemflächen sanieren. Wen interessieren schon die kupferbelasteten Böden des Godramsteiner Neubaugebiets oder die Altlasten auf der Brachfläche beim Rangierbahnhof, wenn da ein AKW drauf steht? Richtig, niemanden. Es kann manchmal so simpel sein.

Mini-AKW für zu Hause!

Auch andere Problemgebiete könnten aufgebessert werden. Hand hoch, wer ein AKW – sogar ohne den süßen Pilz – optisch nicht ansprechender findet als Schandflecke wie die Seibel-Ruine, das Geothermie-Kraftwerk oder ähnliche Mahnmale des Schreckens. Oder wie Windräder, die am Ende noch im Wald aufgestellt werden sollen. Ersetzte ein AKW den Spielplatz auf dem LGS-Gelände und den Sportcampus dahinter, würden bestimmt auch einige Bewohner dieses Gebiets strahlen.

Weitere Vorteile? Klar. Mini-Atomkraftwerke für zu Hause können nun endlich der große Renner werden. Stromrechnung geht runter, niemand muss sich mehr die brandheiße Technologie Photovoltaik aufs Dach stellen. Stellen Sie sich ein ikonisches 50er-Jahre-Werbefoto vor, die klassische Hausfrau mit Betonfrisur, die ihr Lade-AKW fürs iPad in die Kamera hält. Text: „Meine Mini-Brennstäbe kaufe ich unverpackt!“

Eine Utopie

Gut, dabei entsteht ein wenig Abfall. Aber bitte, das ist doch kein Problem. Zum einen können Frisöre, wie in den guten alten Zeiten, die alten Brennstäbe als Lockenwickler nutzen. Das La Ola könnte als Abklingbecken dienen – und die Stäbe als Wasserheizung. Oder man verbuddelt das Zeug einfach. Sollen sich kommende Generationen mit rumschlagen. Warum wegen des bisschen Plutoniums und Urans zickig werden? Das ist doch überzogen.

Atomkraftwerke in Landau. Eine Utopie, gewiss. Aber eine, für die es sich zu kämpfen lohnt!