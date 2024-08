Der stattliche Birnbaum am Radweg zwischen Annweiler und Queichhambach muss gefällt werden, wie die Stadt mitteilt. Grund: Er stelle ein Sicherheitsrisiko dar, so Bürgermeisterin Carmen Winter. Während des Sturms vor zwei Wochen seien ein großer Ast unter der Last der Früchte abgebrochen und der Stamm beschädigt worden. Das Kronwerk habe der Bauhof bereits zur Seite gelegt. Der Baum falle aufgrund seines Umfangs zwar in die Baumschutzsatzung, doch diese greife nicht, da ein Baumgutachter zur Fällung geraten habe. Diese soll kurzfristig in die Wege geleitet werden. Dafür müsse der Radweg kurzzeitig gesperrt werden. „Je nach Beschaffenheit des Stammes versuchen wir, drei Meter Habitatstamm stehen zu lassen“, erklärt Winter. Ersatzpflanzungen seien angedacht. Denn auf diesem Streckenabschnitt müsste auch noch ein zweiter abgängiger Birnbaum ersetzt werden.