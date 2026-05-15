Kann ein Krankenhaus nur wirtschaftlich arbeiten, wenn es Dumpinglöhne zahlt? Nein, sagt der Betriebsrat von Asklepios. Er weist damit Vorwürfe zurück.

Die Mutmaßung über miese Gehälter hatte ein Leser angestellt, nachdem die RHEINPFALZ ein Interview mit dem Geschäftsführer des privaten Krankenhausträgers Asklepios, Frank Lambert, geführt hatte. Die Asklepios Südpfalzkliniken betreiben zwei Häuser in Germersheim und Kandel.

Aus dem Interview ging hervor, dass der Umsatz von 2019 bis 2025 um 56 Prozent auf 84 Millionen Euro gesteigert wurde. Der Geschäftsführer begründet das mit „einem guten Konzept und dem richtigen Personal“. Ihm gehe es nicht um Effizienzsteigerung, also um Kosteneinsparung, sondern um Effektivitätssteigerung, in dem er die Auslastung erhöht. So hatte die Fachklinik für neurologische Frührehabilitation und Psychosomatik in Germersheim anfangs, das heißt im Jahr 2021, 30 Betten. Heute sind es fast 100 Betten.

Vor Jahren Gewinne auf Kosten der Beschäftigten gemacht

Wird bei den Asklepios Südpfalzkliniken weit unter Tarif bezahlt, wie der Leser behauptet? „Natürlich kann man mit zig Tausend Euro, die pro Mitarbeiter eingespart werden, wunderbar wirtschaften“, schreibt der Südpfälzer und spricht von Lohnabschlägen von 12 bis 13 Prozent.

Die RHEINPFALZ hat nachgefragt und mit dem Vorsitzenden des Betriebsrats gesprochen. „Die Behauptung ist infam“, sagt Hans-Otto Koderisch. Er führt die Mitarbeitervertretung seit 2006, war zuvor ab 1981 als Internist am damaligen Kreiskrankenhaus Germersheim tätig. Heute zählen die beiden Kliniken in Kandel und Germersheim 97 Ärzte- und 426 Pflegekräftestellen. Insgesamt sind es mehr als 1000 Mitarbeiter. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Koderisch.

„Die Zufriedenheit im Haus war schlecht bis 2019. Damals wurden Gewinne gemacht auf Kosten der Beschäftigten“, betont er. Das Klima sei gut gewesen, die Bezahlung schlecht. Lambert ergänzt, damals habe eine Pflegekraft in der Grundvergütung zwischen 600 und 800 Euro weniger verdient.

Geschäftsführer steht für marktgerechte Vergütung

Wie Koderisch erläutert, sei dann eine Betriebsvereinbarung auf dem Niveau des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) geschlossen worden. Mit Gehaltssteigerungen jeweils zum 1. Januar liege Asklepios manchesmal sogar vor dem TVÖD. Für Ärzte gelte der Tarif des Marburger Bundes. Auch die Zuschläge seien vergleichbar. Frank Lambert betont, ihm sei eine marktgerechte Vergütung wichtig. Es gebe eine Ausnahme: die Physiotherapeuten. Diese Berufsgruppe werde nicht am TVÖD orientiert bezahlt, und es gebe keine Betriebsvereinbarung, so Koderisch.

Der Betriebsratsvorsitzende lobt seinen Arbeitgeber. „Bei Asklepios bleiben die Gewinne im Unternehmen und werden nicht entnommen. Die Eigenkapitalquote beträgt 30 Prozent“, unterstreicht der einstige Mediziner.