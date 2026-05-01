Die Verbandsgemeinde Annweiler und der Imkerverein Annweiler und Umgebung laden für Donnerstag, 7. Mai, 18.30 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung im VG-Ratssaal zu den von der eingewanderten Asiatischen Hornisse ( Vespa velutina) ausgehenden Risiken und den Möglichkeiten des Umgangs mit ihr ein. Die invasive Art kommt seit 2025 auch im Trifelsland vor und stellt eine ökologische Bedrohung für die bereits stark reduzierte heimische Insektenvielfalt sowie eine gewisse Gefahr für Menschen dar, die sich bewusst oder unbewusst einem Hornissennest nähern, heißt es in einer Mitteilung. 2025 wurde in den Medien deutschlandweit über mehrere Zwischenfälle mit der Asiatischen Hornisse berichtet, was im Hinblick auf die rasante Ausbreitung deutlich mehr solcher Ereignisse erwarten lässt.

Der Diplombiologe und Fachberater für Wespen und Hornissen Andreas Presuhn wird in einem Vortrag über Herkunft und Lebenszyklus der Asiatischen Hornisse aufklären, die häufigsten Gefahrensituationen vorstellen und Handlungsempfehlungen geben. Gemeinsam mit dem Imkerverein Annweiler wird der Referent über mögliche Zwischenlösungen informieren.