Bei einem Einsatz am Montag wurde ein Streifenwagen der Polizei beschädigt. Gegen 16.45 Uhr war eine Streife nach Herxheim gerufen worden, weil die Gefahr bestand, dass ein 37-Jähriger sich selbst oder andere Personen mit einem Messer verletzen könnte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, warf der Tatverdächtige einen Aschenbecher auf den abgestellten Streifenwagen und beschädigte dabei die Motorhaube des Wagens. Daher trugen die Einsatzkräfte während des Einsatzes spezielle Schutzausstattung. Der Tatverdächtige wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.