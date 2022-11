Im stationären Hospiz Bethesda in der Landauer Bodelschwinghstraße hängen neue Fotos. Es sind Landschaftsaufnahmen des Arzheimers Florian Schmadel.

Der 45-Jährige, der in diesen Tagen auch bei dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt anzutreffen ist, wo er Fotos anbietet, ist Autodidakt. Es habe ihn sehr gefreut, dass die Mannschaft im Hospiz Interesse an seinen Werken gezeigt habe. Die neun Motive hat das Team selbst ausgewählt. Energie Südwest hat die Rahmen spendiert und den Druck gesponsert. Nieske Schilling, Leiterin des Hospizes der Diakonissen Speyer, zeigte sich beeindruckt vom Einsatz Schmadels und konnte berichten, dass die Fotos gut ankommen. Schließlich zeigen sie die Region, in der die Menschen sich wohl gefühlt haben und die sie nun auf dem letzten Weg nicht aus dem Blick verlieren müssen.

Kalender für jeden Raum

Schmadel, der jedes Jahr auch mindestens zwei Kalender für das nächste Jahr herausbringt, hat zudem jeden Raum im Hospiz mit einem Fotokalender bestückt. In diesem Jahr hat er erstmals auch einen Kalender mit Drohnenfotos aufgelegt.

Der Arzheimer ist einer breiteren Öffentlichkeit vor drei Jahren bekannt geworden, weil er der erste Fotograf war, der an Allerheiligen 2019 auf der Kleinen Kalmit war und die Verwüstungen im Bild festgehalten hat, die Unbekannte an der Kapelle und der Prinz-Eugen-Hütte verursacht hatten. Auch damals zeigte er sich hilfsbereit: Extra für die Spendenaktion zum Wiederaufbau des Kapellenvordachs hatte er einen Kalmitkalender 2020 herausgebracht, 410 Exemplare verkauft und damit 4100 Euro für den Spendentopf erlöst.

Der gelernte Elektriker arbeitet bei der Maschinenwerkzeugvermietung Kron in Herxheim und hat die Leidenschaft für Fotografie vor sechs Jahren entdeckt. Auch die RHEINPFALZ hat schon Fotos von Schmadel veröffentlicht. Der Feuerwehrmann ist auch Mitglied des Arzheimer Ortsbeirats. Als Parteiloser gehört er der SPD-Fraktion an.