Im Streit über Radwege zwischen Arzheim und der Stadt bemüht sich die Stadt um Schadensbegrenzung. Ortsvorsteher Klaus Kißel (SPD) erklärt zur Aussage des Mobilitätsdezernenten Lukas Hartmann (Grüne), er kenne die Forderung nach einem Radweg an der Arbotstraße nur aus der Presse, dass der Beigeordnete dann weder Niederschriften der Ortsbeiräte noch Vermerke seine Mitarbeiter zu lesen scheine. Kißel schreibt , dass der Ortsbeirat in der 8. und in der 13. Sitzung seine Forderung nach einem Radweg entlang der Arbot- und der Arzheimer Straße bekräftigt habe. Der Ortsbeirat habe mit großer Mehrheit erklärt, dass der Ausbau des Fürstweg zur Wollmesheimer Höhe keine Alternative sei. An den Sitzungen am 24. August 2020 und am 19. Mai 2021 hatte Ralf Bernhard teilgenommen, Leiter der Abteilung Mobilität. Hartmann sagt, dass er den Wunsch sehr wohl gekannt habe, dass ihm lediglich die Verknüpfung des Themas mit anderen Radwegeplänen neu gewesen sei. Im Übrigen wolle er erst das Gespräch mit Kißel und dem Ortsbeirat suchen und sich daher nicht mehr öffentlich äußern. Kißel erklärt auch, dass er in einer SMS, die Hartmann im Mobilitätsausschuss verlesen hat, nur erklärt habe, dass der Ortsbeirat keine Bedenken gegen den Ausbau der K3 zu einem Radweg habe. Weiter habe er Hartmann gewarnt, dass die Radwegepläne insgesamt wegen des fehlenden Radweges entlang der Arbotstraße vom Ortsbeirat kritisch diskutiert werde.