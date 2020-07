Der mit 4,6 Millionen Euro veranschlagte Ausbau der Arzheimer Hauptstraße geht deutlich schneller voran als erwartet. Das hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Freitag berichtet. Die Ortsdurchfahrt wird seit März 2019 erneuert. Wegen ihrer geringen Breite hatte die Straße bisher nur an wenigen Stellen Gehwege. Jetzt bekommt sie eine kombinierte Fahrbahn- und Gehwegsfläche. Dabei wird bei einer Gesamtbreite der Straße von fünf bis neun Metern ein Fahrbahnstreifen von drei Metern asphaltiert; der übrige Teil wird als kombinierte Fahrbahn- und Gehwegsfläche gepflastert und dient im Begegnungsfall als Ausweichfläche. Das gab es bisher in Landau nicht. Nach Angaben des Oberbürgermeisters können die Arbeiten voraussichtlich bereits Ende September abgeschlossen werden, rund zweieinhalb Monate früher als geplant. „Das Ergebnis kann sich schon jetzt sehen lassen“, sagte Hirsch. Er gehe davon aus, dass der Ausbau für einen Schub bei der Dorfentwicklung sorgen werde. Es gibt an der Straße derzeit noch etliche Leerstände.