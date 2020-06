Die Zufahrt von der Arzheimer Hauptstraße in den Nauweg an der Grundschule wird in den Sommerferien gesperrt, damit der Übergang zügig gestaltet werden kann. Bis zum Herbst wird die Arzheimer Hauptstraße dann fertig gestellt sein, knapp drei Monate vor dem Zeitplan. Diese Nachricht wurde in der jüngsten Sitzung des Arzheimer Ortsbeirates verkündet. Kontrovers diskutiert wurde die Begrünung der Straße. Gegen das Votum von Jürgen Mathäß und Svenia Bonnemann (beide Grüne) empfahl der Ortsbeirat, in der Höhe der Staubgasse statt eines Baums mehrere Büsche zu pflanzen. Ein Anlieger, der ein altes leerstehendes Haus grundsaniert hatte, hatte die Sorge geäußert, der Baum würde seine Wohnung, die schon jetzt dunkel ist, zu sehr beschatten.