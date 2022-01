Der Tante-Emma-Dorfladen in Arzheim hat die Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße und Corona bisher gut überstanden. Trotzdem steht er vor großen Herausforderungen, unter anderem durch die Anhebung des Mindestlohns.

Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins deutlich. Antje Röper, wiedergewählte Vorsitzende des Vereins und Geschäftsführerin des Ladens, berichtete von großer Fluktuation beim Personal. Teilweise könnten studentische Aushilfskräfte wegen Examen, Wegzug und dergleichen nicht lange bleiben, teilweise sei den Angestellten der Verdienst zu gering, denn der Laden könne sich leider nicht viel mehr als Mindestlohn leisten.

Auf die wirtschaftliche Situation ging der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Mathäß näher ein. Der Laden werde sehr gut angenommen, was sich an guten Umsatzzahlen zeige. Leider seien für kleine Läden die Kosten des Warenbezugs mit circa 70 Prozent so hoch, dass aus den verbleibenden 30 Prozent kaum die Kosten für Personal, Miete und Nebenkosten gedeckt werden könnten. Nur dank der Hilfe der ehrenamtlichen Kräfte „schaffen wir die schwarze Null und sogar einen kleinen Gewinn für notwendige Investitionen.“

Höherer Mindestlohn macht Probleme

Weitere Helfer seien dringend vonnöten, so Röper, weil „wir teilweise auf dem Zahnfleisch gehen“ und weil der Laden eine Mieterhöhung und die geplante Erhöhung des Mindestlohns bewältigen müsse.

Erfreulicherweise habe die Landesregierung die Anschaffung von Sitzmöbeln und Sonnenschirmen finanziert, so dass Arzheimer künftig an warmen Tagen in einer von der Stadt zur Verfügung gestellten Ecke des Hofes der Amtskellerei sitzen, ein Eis schlecken oder Kaffee und Kuchen genießen können. Auch die Ausdehnung des täglichen Café-Geschäfts auf das dem Laden angegliederte „Wohnzimmer“ wird in Erwägung gezogen.

Bei den Neuwahlen wurden Antje Röper, Jürgen Mathäß und Kassenwartin Nelli Krieger bestätigt. Jens Veit wird Anna-Lena Frank ersetzen, die aus familiären Gründen nicht mehr den bisherigen Zeitaufwand treiben kann.

Im Netz

www.tante-emma-arzheim.de