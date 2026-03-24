In Landau-Arzheim wird das Trinkwasser ab sofort gechlort. Grund sind Umbauarbeiten am Hochbehälter, wie die EnergieSüdwest Netz GmbH mitteilt. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und soll die hygienisch einwandfreie Versorgung sicherstellen. Die Chlordosierung werde so eingestellt, dass ein Restgehalt von maximal 0,3 Milligramm pro Liter erreicht werde. Dieser Wert entspricht dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung und gilt als gesundheitlich unbedenklich.

Für Aquarien ist das gechlorte Wasser jedoch nicht geeignet, darauf weist das Unternehmen hin. Die EnergieSüdwest Netz GmbH will informieren, sobald die Chlorung wieder beendet wird. Fragen werden unter der Telefonummer 06341 289-0 beantwortet.