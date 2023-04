Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Still und leise endet in Arzheim eine 200-jährige Gaststätten-Tradition. Die Weinstube Hahn in der Hauptstraße wird trotz Lockerungen ab kommender Woche nicht wieder öffnen. Sie war über Jahrzehnte eine Institution.

Stolz und wehmütig zugleich präsentiert Liz Hahn den Wochenanzeiger vom 20. August 1981, in dem die Wieder-Eröffnung der Gaststube Hahn in der Arzheimer Hauptstraße zur