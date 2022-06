Das Landauer Stadtdorf Arzheim lädt für Freitag bis Montag zu seiner Kerwe ein. Gefeiert wird im Hof der Bischöflichen Amtskellerei, beim ASV Arzheim, im Restaurant Friesenstube sowie im und um den Dorfladen Tante Emma, teilt die Stadtverwaltung mit. Eröffnet wird die Feier am Freitag, 18 Uhr, an der Weed (Ecke Friesenstube). Von dort geht es musikalisch begleitet durch die Kapelle „Kleine Kalmit“ in den Hof der Bischöflichen Amtskellerei. Neben Essen und Trinken gibt es am Freitag, Samstag und Montag auch Live-Musik. Der Kerwesonntag wird um 11.30 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen eröffnet; am Nachmittag gibt es eine offene Bühne.