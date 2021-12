Die Christmette in der Marienkirche Landau wird an Heiligabend live im ARD-Fernsehen übertragen. Der katholische Fernsehgottesdienst beginnt um 18.30 Uhr, wie das Bistum Speyer am Dienstag mitteilte. Im Mittelpunkt stehe die Weihnachtsbotschaft, die Verzweifelten Mut und Trauernden Trost schenke. Geleitet wird die Christmette von Dekan Axel Brecht. Unter #MeineWeihnachtsfürbitte können auf Facebook Bittgebete formuliert werden, von denen einige im Gottesdienst vorgetragen werden. Das Erste läutet den Heiligabend bereits um 16.15 Uhr mit einer evangelischen Christvesper aus der Annenkirche in Annaberg-Buchholz ein. Nach der Christmette aus Landau zeigt das ZDF um 19.15 Uhr eine evangelische Christvesper aus der Johanneskirche Stuttgart. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt ab 21.25 Uhr unter dem Titel „Heilige Nacht aus Rom“ die Christmette mit Papst Franziskus.