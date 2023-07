Das Landauer Stadtarchiv empfiehlt nun dem Stadtrat eine Umbenennung der Hans-Stempel-Straße. Das geht aus den Sitzungsunterlagen zum Hauptausschuss am Dienstag hervor. Aus der Mitte Juni vorgestellten Publikation von Nicholas Williams zu Hans Stempel – „Die Gefangenen leiden sehr unter ihrer Lage“: Die Betreuung deutscher NS-Täter durch Hans Stempel und Theodor Friedrich – zieht das Archiv unter Leitung von Christine Kohl-Langer mehrere Schlüsse.

„Gnadenlobbyismus“

Darunter: Der frühere Präsident der Protestantischen Kirche der Pfalz sei „zumindest zu Beginn“ des Dritten Reich ein Multiplikator Nationalsozialistischen Gedankenguts gewesen. Er habe das deutsche Soldatentum glorifiziert. Hans Stempel betreute, so das Archiv weiter, mit anderen evangelischen Pfarrern die Gefangenen im europäischen Ausland nicht nur seelsorgerisch, sondern sie betrieben „einen undifferenzierten Gnadenlobbyismus“ in dem sich die Spezifika der NS-Verbrechen verflüchtigten. Ein weiterer Vorwurf: Stempel versuchte durch seinen politischen Einsatz für Hafterleichterungen und Amnestien die „kriegsgeprägte Generation“ ohne Schuldbekenntnisse in die Demokratie zu integrieren.

Vor allem unter Berücksichtigung von Stempels Einsatz für die NS-Täter Carl Oberg und Helmut Knochen, die in Frankreich für die Deportation von Hunderten südpfälzischer und Landauer Juden und Jüdinnen nach Auschwitz verantwortlich waren, ist die Benennung einer Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fritz-Siegel-Straße und Richard-Joseph-Straße unpassend, findet das Archiv. Die Anbringungen einer Tafel mit erläuterndem Kontext würde zu stetigen Diskussionen führen.