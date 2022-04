Der rheinland-pfälzische Transformationsminister Alexander Schweitzer (SPD) lädt zu einem Austausch über die Zukunft der Wirtschafts- und Arbeitswelt ein. Die Veranstaltung ist 2. Mai um 18 Uhr im Konferenzraum der Leissing Druckveredelung GmbH & Co.KG, Otto-Hahn-Straße 14, in Landau. Digitalisierung, neue Arbeitsformen, Arbeitsverdichtung, Qualifizierung – das sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen und die in der Regel viel zu vage bleiben, unterstreicht der Landauer SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier. „Nur wenn klar ist, was sich hinter dem Begriff Transformation verbirgt, eröffnen wir die Möglichkeit für jede und jeden einzelnen, sie für sich nutzbar zu machen.“ Um Anmeldung bis zum 28. April wird gebeten unter: kontakt@florianmaier-mdl.de.