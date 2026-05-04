Die Anzahl der Arbeitslosen ist in Landau und im Landkreis Germersheim im April gestiegen. Im Landkreis Südliche Weinstraße ging sie hingegen zurück.

1873 Menschen waren im April in Landau arbeitslos gemeldet, 72 (4,0 Prozent) mehr als im März und 143 (8,3 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,8 Prozent, 0,3 Prozentpunkte höher als im Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 6,4 Prozent. Firmen meldeten im April 110 Stellen neu, acht weniger als im Vormonat, 41 mehr als vor einem Jahr. Im Bestand der Agentur für Arbeit Landau befanden sich einer Mitteilung zufolge 554 freie Stellen.

Im Landkreis Germersheim waren 3980 Menschen arbeitslos gemeldet, sieben (0,2 Prozent) mehr als im März und 437 (12,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,3 Prozent und war identisch zum Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent. Neu gemeldet wurden 165 Stellen, neun mehr als im März, 37 weniger als vor einem Jahr. 1055 freie Stellen befanden sich im Bestand der Agentur.

Im Kreis Südliche Weinstraße sank die Anzahl der Arbeitslosen auf 3066, das waren 15 (0,5 Prozent) weniger als im März, aber 125 (4,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent und war unverändert zum Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent. Die Firmen meldeten 164 Stellen neu, 18 mehr als im Vormonat und 32 mehr als vor einem Jahr. Im Bestand waren laut Mitteilung 1139 freie Stellen.