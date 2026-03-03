Landau/Kreis SÜW. Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Landau im Februar gesunken. Anders sieht es im Kreis Südliche Weinstraße aus.

Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren im Februar in der Stadt Landau insgesamt 1782 Menschen arbeitslos gemeldet, 43 Personen weniger (minus zwei Prozent) als im Januar, aber 31 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6,4 Prozent.

Die Landauer Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 134 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (elf mehr als im Vormonat und 14 mehr als vor einem Jahr). Aktuell befinden sich damit 524 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, wie sie mitteilt.

Kreis SÜW hinkt hinter positivem Trend hinterher

Im Landkreis Südliche Weinstraße ist die Arbeitslosigkeit laut Agentur für Arbeit im Februar hingegen leicht gestiegen. 3116 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 16 Personen mehr (ein Prozent) als im Januar und 131 Personen (vier Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 5 Prozent und ist demnach identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

185 Stellen wurden der Agentur im Februar neu gemeldet (287 weniger als im Vormonat, aber 27 mehr als vor einem Jahr). Derzeit befinden sich damit 1101 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. „Mit dem Plus an Stellenangeboten bieten die Unternehmen weiterhin attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region“, wird Michaela Frei, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, in dem Bericht zitiert.