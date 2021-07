Vor Beginn der Ferienzeit ist die Arbeitslosigkeit im Arbeitsagenturbezirk Landau nochmals leicht gesunken. Am Stichtag zur Monatsmitte Juli waren insgesamt 11.798 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 119 oder 1,0 Prozent weniger als im Juni. Vor einem Jahr lag die Zahl der Arbeitslosen um 1.890 oder 13,8 Prozent über dem aktuellen Stand. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,5 Prozent. Im Juli 2020 wurden 5,2 Prozent ermittelt.

Zum Vergleich mit der Situation vor Pandemiebeginn: Im Juli 2019 wurden 10.661 Arbeitslose gezählt, die Arbeitslosenquote lag damals bei 4,0 Prozent. Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit von Juni zu Juli, teilt die Arbeitsagentur mit. Dass es diesmal stattdessen zu einem leichten Rückgang kam, hat für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur, Christine Groß-Herick, zwei wesentliche Gründe: „Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte sich auch in diesem Monat fort. Wir verzeichnen weiterhin hohe Stellenzugänge. Der Bestand an Stellenangeboten ist aktuell höher als vor der Pandemie. Eine Rolle spielte außerdem der späte Ferienbeginn, der nach dem Zähltermin zur Monatsmitte lag. Die in der Urlaubszeit übliche Sommerpause am Arbeitsmarkt war deshalb in den Juli-Zahlen noch nicht sichtbar.“

Mehr offene Stellen als im Juni

Die drei Jobcenter Germersheim, Landau-Südliche Weinstraße und Deutsche Weinstraße (Neustadt und Bad Dürkheim) betreuen derzeit 6058 Arbeitslose, was einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 205 oder 3,3 Prozent entspricht. Wesentlich deutlicher fällt der Rückgang im Bereich der Arbeitsagentur aus. Bei den Geschäftsstellen in Landau, Germersheim, Kandel, Neustadt und Bad Dürkheim sind aktuell insgesamt 5740 beschäftigungslose Frauen und Männer gemeldet und damit 1685 oder 22,7 Prozent weniger als im Juli 2020.

Im Juli wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter 1077 offene Stellen neu gemeldet, das sind rund 300 mehr als im Juni. Mehr Nachfrage kam vor allem aus der Zeitarbeit, dem Handel und dem Verkehrs- und Lagerbereich. Aktuell sind 4360 Jobofferten im Bestand. Vor Beginn der Pandemie waren es im Juli 2019 und 2018 jeweils rund 100 Stellen weniger