Wie für die Jahreszeit üblich, hat im Dezember die Arbeitslosigkeit im Arbeitsagenturbezirk Landau leicht zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg gegenüber November um 173 oder 1,6 Prozent auf jetzt 10.799. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 4 auf 4,1 Prozent.

Im Dezember 2019 unmittelbar vor Beginn der Pandemie wurden 10.223 arbeitslose Frauen und Männer gezählt. Die Arbeitslosenquote belief sich seinerzeit auf 3,9 Prozent. Die Pandemie habe auch 2021 dem Arbeitsmarkt ihren Stempel aufgedrückt, allerdings mit nachlassender Wirkung, bilanziert Arbeitsagenturchefin Christine Groß-Herick. Auch wenn derzeit die Folgen der aktuellen Pandemiewelle unklar seien, bleibt Groß-Herick verhalten optimistisch. „Für die nächsten Monate wird bundesweit eine saisonbereinigt leicht steigende Arbeitslosigkeit erwartet, weil die Omikron-Variante Corona in die Länge zieht.

Fast 70 Millionen Euro Kurzarbeitergeld

Die Agentur für Arbeit Landau hat im Jahr 2021 rund 66,6 Millionen Euro an konjunkturellem Kurzarbeitergeld inklusive der Sozialversicherungsbeiträge ausgezahlt. Zum Vergleich: Im ersten Pandemiejahr 2020 waren es rund 68,2 Millionen, im Jahr 2019 lediglich knapp 385.000 Euro Kurzarbeitergeld.

Im Jahresdurchschnitt 2021 waren im Arbeitsagenturbezirk Landau 12.005 Arbeitslose gemeldet. Das sind 593 oder 4,7 Prozent weniger als 2020. Als Arbeitslosenquote für das Gesamtjahr 2021 wurde 4,5 Prozent ermittelt. 2020 belief sich die Quote auf 4,8 Prozent und 2019 auf 3,9 Prozent.

Mehr Beschäftigte sozialversichert

Die Unterbeschäftigungsquote erhöhte sich im Dezember von 5,1 Prozent auf jetzt 5,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,9 Prozent. In diese Quote werden auch Personen einbezogen, die an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als Arbeitslose gezählt werden.

Nach der neu veröffentlichten Beschäftigtenstatistik waren im Juni 2021 im Arbeitsagenturbezirk Landau 152.387 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent fiel etwas geringer aus als in Rheinland-Pfalz insgesamt (1,8 Prozent).

Landau

In der Stadt Landau waren im Dezember 1373 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 53, beziehungsweise 4 Prozent mehr als im November und 132 oder 8,8 Prozent weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 5 Prozent auf 5,2 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 5,7 Prozent. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen 115 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 55 Stellen weniger als im November und zwei mehr als im Dezember des vergangenen Jahres.

Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim waren im Dezember 2686 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 45, beziehungsweise 1,7 Prozent mehr als im November und 621, beziehungsweise 18,8 Prozent weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 3,5 auf 3,6 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 4,4 Prozent. In den vergangenen vier Wochen wurden 199 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 18 mehr als im November und 58 mehr als im Dezember des vergangenen Jahres.

Landkreis Südliche Weinstraße

Im Landkreis Südliche Weinstraße waren im Dezember 2322 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 32, beziehungsweise 1,4 Prozent mehr als im November und 307, beziehungsweise 11,7 Prozent weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 3,7 Prozent auf 3,8 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 4,2 Prozent.

167 Stellen waren in den vergangenen vier Wochen als zu besetzend gemeldet. Das waren 13 weniger als im November und 47 mehr als im Dezember des vergangenen Jahres.