Ende August läuft eine coronabedingte Sonderregelung für Arbeitslosengeld-II-Empfänger aus. Darauf hat die Agentur für Arbeit in Landau hingewiesen. Wessen Bewilligungszeitraum nach dem 30. August endet, der muss wieder einen Antrag stellen. Deshalb verschicken die Jobcenter nach und nach Schreiben an alle Betroffenen. Die Antragsunterlagen können auch online übermittelt werden. Die Regeln zur vereinfachten Vermögensprüfung und zur Übernahme der Kosten der Unterkunft gelten bis zum 30. September. Bei einer vereinfachten Vermögensprüfung prüft das Jobcenter das Vermögen nur dann, wenn es „erheblich“ ist, also 60.000 Euro sowie 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied übersteigt. Kosten der Unterkunft inklusive Heizung und Nebenkosten erkennen Jobcenter in der vollen Höhe an.

Weitere Infos gibt es beim Jobcenter Landau-Südliche Weinstraße unter www.Jobcenter-ge.de.