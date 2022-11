Der Arbeitskreis Ruanda Herxheim lädt am Samstag, 5. November, 15 Uhr, zu einer Feierstunde in die Elmar-Weiller-Festhalle ein. Wie Hans Niegel informiert, orientiert sich das Programm an der Einbindung des Arbeitskreises in die seit knapp 40 Jahren bestehende Gemeindepartnerschaft der Verbandsgemeinde Herxheim mit Nykinama und die Landespartnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Partnerschaft werden in mehreren Vorträgen thematisiert. Der Verein sei in der Lage, kleinere Projekte allein zu stemmen, bei größeren zähle man jedoch auf die Unterstützung durch die Verbandsgemeinde und durch das Land, „was bisher recht gut funktioniert hat“, erklärt Hans Niegel. Darüber hinaus wird Barbara Berans Kunstwerk „Die Teppiche von Kampanga“, das die Jahre der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda widerspiegelt, zur Feierstunde im Kleinen Saal der Festhalle präsentiert. Im Herxheimer Rathaus kann zudem die Ausstellung der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda „Blickpunkte 2.0“ von 7. bis 24. November besichtigt werden.

Weitere Informationen zur Partnerschaft gibt es im Internet unter www.rlp-ruanda.de

