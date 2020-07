Der Arbeitskreis Klimastreik Landau ruft für Freitag, 12 bis 14 Uhr, zum Parking Day in der Landauer Reiterstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße auf. Mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass parkende Autos den öffentlichen Raum in der Stadt dominieren, teilt der Arbeitskreis mit. „Kommt vorbei, seid bunt und bringt gern Pflanzen, Kreide, Instrumente, Picknickdecken oder Essen mit! Denn mit euren Einfällen zeigt ihr, wie die für Autos genutzten Flächen lebenswerter gestaltet werden können“, heißt es in der Ankündigung. Das Motto: „Mehr Platz für Menschen statt für Autos!“ Dies ist der dritte Parking Day in Landau, im vergangenen Jahr wurden Parkplätze in der Königstraße unter dem Motto „Die Königstraße königlich machen“ aufgehübscht.