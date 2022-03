Die Stadt Annweiler will mit dem Pfälzerwald-Verein und den Bürgern zwei Projekte am Sträucherpfad des Wingertsbergs angehen: Die Trockenmauer soll wieder instandgesetzt und Scheffelblick freigelegt werden. Der Arbeitseinsatz ist am 30. April, 9 bis 17 Uhr, Treffpunkt an der Brücke über den Gleisen an der Katholischen Kirche. Infos und Anmeldung per E-Mail an info@annweiler.de.